Хирург Умнов: большое количество выпитого пива может довести до инфаркта почки
Хирург Александр Умнов назвал почки органом, который подвергается наиболее разрушительному воздействию при злоупотреблении пивом.
Хирург Александр Умнов предостерег россиян от слишком частого употребления пива. Специалист заявил, что большое количество выпитого пива может спровоцировать развитие очень опасных проблем с почками, вплоть до развития инфаркта почки.
Хирург Умнов объяснил, что хорошо известный мочегонный эффект пива связан с его раздражающим действием на почечную ткань. Следствием такого раздражения может стать снижение фильтрационной функции почек, из-за которого в организм могут проникать токсины.
Кроме того, вызываемое пивом учащенное мочеиспускание ведет к интенсивному вымыванию из организма кальция, калия, магния, других важных микроэлементов.
«Такая нагрузка на почки нарушает их работу, поражает почечные сосуды, провоцирует кровоизлияние и даже инфаркт почки», - заявил врач в интервью порталу NEWS.ru.
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Александр Умнов
ЗОЖ
хирург
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