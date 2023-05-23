Хирург Умнов: большое количество выпитого пива может довести до инфаркта почки

«Такая нагрузка на почки нарушает их работу, поражает почечные сосуды, провоцирует кровоизлияние и даже инфаркт почки», - заявил врач в интервью порталу NEWS.ru.

Хирург Александр Умнов предостерег россиян от слишком частого употребления пива. Специалист заявил, что большое количество выпитого пива может спровоцировать развитие очень опасных проблем с почками, вплоть до развития инфаркта почки.Хирург Умнов объяснил, что хорошо известный мочегонный эффект пива связан с его раздражающим действием на почечную ткань. Следствием такого раздражения может стать снижение фильтрационной функции почек, из-за которого в организм могут проникать токсины.Кроме того, вызываемое пивом учащенное мочеиспускание ведет к интенсивному вымыванию из организма кальция, калия, магния, других важных микроэлементов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве нужно пить чай, чтобы не навредить здоровью.

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