Врач Тяжельников объяснил, в каком количестве нужно пить чай

«В умеренных дозах чай очень полезен, потому как содержит в себе танины, которые являются мощными антиоксидантами. Но если пить слишком много чая, то танины мешают усваиваться железу», - объяснил эксперт.

«Любой чай нужно пить вскоре после заваривания, так как остывший напиток теряет все свои полезные свойства», - сообщил эксперт РИА Новости.

Врач Тяжельников констатировал в интервью, что чай бывает полезен для здоровья только при условии, что напитком не злоупотребляют.Говоря о том, в каком количестве нужно пить чай, Тяжельников уточнил: оптимальным количеством являются 3 или 4 чашки за день. Превышение этого количества грозит возникновением бессонницы и повышенной возбудимостью – этот эффект обуславливается содержанием в чае кофеина. Вдобавок чаепитие стимулирует мочеиспускание, что может лишать организм нужной ему влаги.Также медик обратил внимание на то, что степень полезности такого напитка как чай во многом зависит от технологии его приготовления. Например, черный чай заваривается с использованием практически 100-градусного кипятка, а зеленый – горячей воды 60-80 градусов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что известный российский диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе небольших доз алкоголя.

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