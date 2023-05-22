Врач Тяжельников объяснил, в каком количестве нужно пить чай

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чай

Врач Андрей Тяжельников посоветовал не употреблять больше четырех чашек чая в день.

Врач Тяжельников констатировал в интервью, что чай бывает полезен для здоровья только при условии, что напитком не злоупотребляют.

«В умеренных дозах чай очень полезен, потому как содержит в себе танины, которые являются мощными антиоксидантами. Но если пить слишком много чая, то танины мешают усваиваться железу», - объяснил эксперт.

Говоря о том, в каком количестве нужно пить чай, Тяжельников уточнил: оптимальным количеством являются 3 или 4 чашки за день. Превышение этого количества грозит возникновением бессонницы и повышенной возбудимостью – этот эффект обуславливается содержанием в чае кофеина. Вдобавок чаепитие стимулирует мочеиспускание, что может лишать организм нужной ему влаги.

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Также медик обратил внимание на то, что степень полезности такого напитка как чай во многом зависит от технологии его приготовления. Например, черный чай заваривается с использованием практически 100-градусного кипятка, а зеленый – горячей воды 60-80 градусов.

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«Любой чай нужно пить вскоре после заваривания, так как остывший напиток теряет все свои полезные свойства», - сообщил эксперт РИА Новости.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что известный российский диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе небольших доз алкоголя.

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Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников
ЗОЖ
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения
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