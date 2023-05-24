Эндокринолог Мамонтова: белковые продукты помогают в профилактике диабета

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глюкометр

Врач-эндокринолог Елена Мамонтова рассказала о способах профилактики сахарного диабета, порекомендовав первыми физическую активность и правильный рацион.

Врач Мамонтова сообщила, что часто борьба с диабетом подразумевает коррекцию образа жизни – в первую очередь, помогают регулярная физическая активность и контроль питания. В частности, необходимо минимизировать или даже исключить продукты с быстрыми углеводами, добавленным сахаром. Кроме того, важно употреблять достаточно белка.

«В рацион стоит добавить больше овощей и фруктов, предпочтение стоит отдать злакам, белковым продуктам, ограничить сахар и жиры», - поделилась эндокринолог Мамонтова в беседе с aif.ru.

По словам врача, профилактику диабета делают гораздо эффективнее регулярные диспансеризации, подразумевающие в том числе анализы крови на содержание глюкозы. Еще один совет медика: нужно отказаться от курения. Мамонтова объяснила, что наряду со злоупотреблением алкоголя курение отрицательно сказывается на организме, повышает риск сбоев в обмене веществ.

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Также врач порекомендовала россиянам повышать свою стрессоустойчивость, заботиться о состоянии нервной системы.

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«Надо постараться минимизировать эмоциональные переживания в своей жизни. Стресс может приводить к перееданию и становится причиной повышения глюкозы в крови, провоцируя тем самым диабет», - предупредила медик.

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Елена Мамонтова
Елена Мамонтова
ЗОЖ
врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением
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