Диетолог Гинзбург: квас противопоказан людям с больным желудком

«Купленный в магазине квас, содержащий много сахара, может сильно повышать уровень глюкозы в крови. Такой квас нежелателен при диабете. В традиционном напитке, который готовят дома, сахара обычно немного», – рассказал диетолог Гинзбург «Москве 24».

«При заболеваниях желудка напиток, раздражающий его, может вызвать обострение, усиление болей», - предупредил эксперт.

Диетолог Гинзбург напомнил россиянам, что квас, который продается в магазине, отличается по составу от напитка, изготовляемого на основе натуральных ингредиентов в домашних условиях. Главный минус магазинного кваса – это очень высокое содержание в нем сахара. По словам эксперта, производители нарочно сдабривают свою продукцию большими дозами сахара, поскольку на подслащенные напитки выше спрос, их охотнее раскупают из-за вкуса, кажущегося более приятным.Врач подчеркнул: такой квас, изобилующий сахаром, не должен употребиться людьми с эндокринными и обменными нарушениями, лишним весом.Медик добавил, что квас также противопоказан людям с больным желудком. Причем это относится как к напитку домашнего изготовления, так и к магазинному.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими проблемами со здоровьем может обернуться съеденная клубника.

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