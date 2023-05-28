Употребление яблок после 40 лет защищает от развития возрастной слабости

«12-летнее исследование с участием более 1700 женщин и мужчин (средний возраст 58,4 года) показало, что слабость снижается на 20 процентов при употреблении 10 миллиграммов кверцетина в день – именно столько содержится в одном крупном яблоке».

Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что употребление яблок препятствуют развитию возрастной слабости, первые признаки которой проявляются уже после 40 лет.Слабость – это гериатрический синдром, который приводит к более высокому риску падений, переломов, инвалидности, госпитализации, серьезных физических и психических ограничений, а также смертности. Данное состояние затрагивает не только пожилых людей. Исследование, проведенное Университетом Флиндерса в Австралии, показало, что 45% людей в возрасте от 40 до 49 лет имеют ту или иную форму слабости. У них возникают проблемы с равновесием, недостаток силы в конечностях, плохая работа легких.Гарвардские специалисты констатировали, что профилактикой данных симптомов может стать включение яблок в рацион питания. В статье, опубликованной American Journal of Clinical Nutrition, исследователи отметили, что многие рекомендации по предотвращению слабости сосредоточены в первую очередь на потреблении белка. Тем не менее, говорят они, некоторые виды фруктов и овощей (в первую очередь яблоки) также обладают значительным потенциалом пользы.Исследователи отметили, что кверцетин является мощным флавонолом. Флавонолы представляют собой растительные соединения, которые препятствуют возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и тем самым продлевают жизнь. Квертецином также богаты ежевика, черника и капуста – эти продукты эксперты тоже рекомендуют включать в свой ежедневный рацион людям 40 лет и старше.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие овощи с низким гликемическим индексом могут быть полезны людям, страдающим диабетом.

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