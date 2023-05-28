Употребление яблок после 40 лет защищает от развития возрастной слабости
Согласно новому исследованию, яблоки содержат кверцетин, который является одним из важнейших питательных веществ для людей старше 40 лет.
Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что употребление яблок препятствуют развитию возрастной слабости, первые признаки которой проявляются уже после 40 лет.
Слабость – это гериатрический синдром, который приводит к более высокому риску падений, переломов, инвалидности, госпитализации, серьезных физических и психических ограничений, а также смертности. Данное состояние затрагивает не только пожилых людей. Исследование, проведенное Университетом Флиндерса в Австралии, показало, что 45% людей в возрасте от 40 до 49 лет имеют ту или иную форму слабости. У них возникают проблемы с равновесием, недостаток силы в конечностях, плохая работа легких.
Гарвардские специалисты констатировали, что профилактикой данных симптомов может стать включение яблок в рацион питания. В статье, опубликованной American Journal of Clinical Nutrition, исследователи отметили, что многие рекомендации по предотвращению слабости сосредоточены в первую очередь на потреблении белка. Тем не менее, говорят они, некоторые виды фруктов и овощей (в первую очередь яблоки) также обладают значительным потенциалом пользы.
«12-летнее исследование с участием более 1700 женщин и мужчин (средний возраст 58,4 года) показало, что слабость снижается на 20 процентов при употреблении 10 миллиграммов кверцетина в день – именно столько содержится в одном крупном яблоке».
Исследователи отметили, что кверцетин является мощным флавонолом. Флавонолы представляют собой растительные соединения, которые препятствуют возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и тем самым продлевают жизнь. Квертецином также богаты ежевика, черника и капуста – эти продукты эксперты тоже рекомендуют включать в свой ежедневный рацион людям 40 лет и старше.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие овощи с низким гликемическим индексом могут быть полезны людям, страдающим диабетом.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий