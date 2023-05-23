Яблоки и ежевика помогают предотвратить старческую слабость - врач Пономарева

"Расстройство, известное как слабость пожилых, может повысить риск падений, переломов, инвалидности, госпитализации и даже смертности. Не волнуйтесь, если вы не любите яблоки, потому что ежевика также может протянуть вам руку помощи. Оба этих фрукта содержат флаванол, растительное соединение, которое может снизить шансы попасть в число 10-15 процентов пожилых людей, страдающих этим синдромом", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.





Старая поговорка о том, что яблоко в день избавляет от доктора, возможно, имеет под собой некоторую правду. Новое исследование показало, что определенные фрукты могут помочь людям не стать слабыми.Ключевым флаванолом, который может помочь в борьбе со слабостью, является кверцетин, который представляет собой горькое на вкус соединение, содержащееся во фруктах, овощах, листьях, семенах, красном луке, зернах, капусте и других пищевых добавках.Исследование ставит под сомнение основную диетическую рекомендацию по предотвращению слабости, заключающуюся в основном в увеличении потребления белка. Хотя получение достаточного количества белка имеет решающее значение, особенно с возрастом, флаванолы также могут помочь.Результаты показывают, что на каждые 10 мг повышенного потребления флаванолов в день вероятность слабости снижалась на 20 процентов. Люди могут легко потреблять 10 мг флаванолов в день, поскольку в одном яблоке среднего размера содержится около 10 мг флаванолов.В частности, более высокое потребление кверцетина было флавоноидом, который имел самую сильную связь с профилактикой слабости.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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