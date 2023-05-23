Яблоки и ежевика помогают предотвратить старческую слабость - врач Пономарева
Растительные соединения в яблоках и ежевике могут предотвратить слабость.
Старая поговорка о том, что яблоко в день избавляет от доктора, возможно, имеет под собой некоторую правду. Новое исследование показало, что определенные фрукты могут помочь людям не стать слабыми.
"Расстройство, известное как слабость пожилых, может повысить риск падений, переломов, инвалидности, госпитализации и даже смертности. Не волнуйтесь, если вы не любите яблоки, потому что ежевика также может протянуть вам руку помощи. Оба этих фрукта содержат флаванол, растительное соединение, которое может снизить шансы попасть в число 10-15 процентов пожилых людей, страдающих этим синдромом", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Ключевым флаванолом, который может помочь в борьбе со слабостью, является кверцетин, который представляет собой горькое на вкус соединение, содержащееся во фруктах, овощах, листьях, семенах, красном луке, зернах, капусте и других пищевых добавках.
Исследование ставит под сомнение основную диетическую рекомендацию по предотвращению слабости, заключающуюся в основном в увеличении потребления белка. Хотя получение достаточного количества белка имеет решающее значение, особенно с возрастом, флаванолы также могут помочь.
Результаты показывают, что на каждые 10 мг повышенного потребления флаванолов в день вероятность слабости снижалась на 20 процентов. Люди могут легко потреблять 10 мг флаванолов в день, поскольку в одном яблоке среднего размера содержится около 10 мг флаванолов.
В частности, более высокое потребление кверцетина было флавоноидом, который имел самую сильную связь с профилактикой слабости.
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