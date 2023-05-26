Летние овощи с низким ГИ, которые могут быть полезны диабетикам

«Шпинат – овощ с низким гликемическим индексом, поэтому его употребление не повышает уровень сахара в крови», - констатировали эксперты портала «Eat this, Not that!»

В брокколи мало углеводов и много клетчатки; поэтому употребление овоща не вызывает скачков уровня сахара в крови и не увеличивает вес.Гликемический индекс (ГИ) сырой моркови – 39, это подходящая пища для людей, больных диабетом. Кроме того, морковь является хорошим источником бета-каротина, калия, антиоксидантов – она полезна для глаз и мозга, а также защищает клетки организма от разрушительного действия свободных радикалов.Грибы богаты клетчаткой, белком, антиоксидантами. По данным ряда исследований, их употребление снижает риск развития тяжелых заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет.Самое важное в шпинате – это железо, хлорофилл и клетчатка. Кроме того, в его состав входят повышающие иммунитет витамины А и С.ГИ томатов очень низкий, что особенно полезно для больных сахарным диабетом. Кроме того, благодаря большому количеству антиоксидантов помидоры защищают от сердечных заболеваний, укрепляют иммунитет.В ней содержатся витамин А, витамин С, витамин К, фолиевая кислота и клетчатка – великолепный набор для поддержания организма диабетиков. К тому же будучи низкокалорийной зеленая фасоль является весьма питательной – сытость после нее держится длительное время.Также являются овощами с низким гликемическим индексом, которые приносят пользу людям с диабетом. Уникальность баклажанов в том, что они содержат фенолы, которые обладают способностью контролировать уровень сахара в крови.Имея ГИ 28, нут отличается высоким содержанием белка и клетчатки – за счет этого нормализует уровень сахара в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают защитить сердце от болезней.

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