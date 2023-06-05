«Употребление от 100 до 150 граммов яблок в день, в идеале с кожурой, является отличным способом потребления необходимой дозы полезных для сердца флавоноидов», - констатировал эксперт.

«Например, грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту и L-аргенин, которые, как было показано, положительно влияют на расслабление и открытие артерий», - объяснила другой эксперт, диетолог Кара Ландау.

«Было доказано, что потребление зеленого чая поддерживает здоровое кровяное давление из-за присутствующих в нем катехинов. Эти соединения стимулируют выработку оксида азота, способного расширять артерии и снижать кровяное давление», - цитирует диетологов The Sun.

Высокое давление может быть смертельно опасным –гипертония является пусковым механизмом для развития инсульта и сердечных заболеваний. Одним из наиболее правильных решений для профилактики высокого давления является снижение потребления соли. В свою очередь, медики советуют с этой целью включать в рацион некоторые продукты, об том проинформировало издание The Sun.В разговоре с ним диетологи перечислили пять «суперпродуктов» для снижения высокого давления.Они богаты антиоксидантами, называемыми флаванолами , которые, как было доказано, полезны для здоровья сердца. Диетолог Дуэйн Меллор (Астонский университет в Бирмингеме) заявил, что флаванолы стимулируют выработку оксида азота, помогающего артериям расслабляться, и улучшающего эндотелиальную функцию кровеносных сосудов, что снижает риск сердечных заболеваний.Употребление черники также повышает уровень оксида азота в крови, благодаря чему артерии расслабляются и лучше расширяются – это снижает нагрузку на сердце.Они являются отличным источником витаминов, минералов, антиоксидантов, омега-3 и мононенасыщенных жиров. Эти питательные вещества, согласно научным исследованиям, помогают снизить кровяное давление.Данный напиток полон ценных питательных веществ, включая флаванолы.Еще один «суперпродукт». Авокадо является богатым источником мононенасыщенных масел, которые помогают снижать высокое кровяное давление, а также содержит витамин Е, оказывающий гипотензивное действие на людей с нетяжелой гипертонией.Эксперты обратили внимание на то, что хотя перечисленные продукты могут быть очень полезными для здоровья, только лишь их употребление не является панацеей. Людям с высоким кровяным давлением также следует строго контролировать потребление соли и алкоголя, отказаться от курения, добиваться уменьшения лишнего веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему не стоит часто есть обезжиренные продукты

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