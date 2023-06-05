Диетологи перечислили пять «суперпродуктов» для снижения высокого давления
Продукты с флавонолами являются одними из лучших для поддержания нормального кровяного давления.
Высокое давление может быть смертельно опасным –гипертония является пусковым механизмом для развития инсульта и сердечных заболеваний. Одним из наиболее правильных решений для профилактики высокого давления является снижение потребления соли. В свою очередь, медики советуют с этой целью включать в рацион некоторые продукты, об том проинформировало издание The Sun.
В разговоре с ним диетологи перечислили пять «суперпродуктов» для снижения высокого давления.
Яблоки. Они богаты антиоксидантами, называемыми флаванолами , которые, как было доказано, полезны для здоровья сердца. Диетолог Дуэйн Меллор (Астонский университет в Бирмингеме) заявил, что флаванолы стимулируют выработку оксида азота, помогающего артериям расслабляться, и улучшающего эндотелиальную функцию кровеносных сосудов, что снижает риск сердечных заболеваний.
«Употребление от 100 до 150 граммов яблок в день, в идеале с кожурой, является отличным способом потребления необходимой дозы полезных для сердца флавоноидов», - констатировал эксперт.
Черника. Употребление черники также повышает уровень оксида азота в крови, благодаря чему артерии расслабляются и лучше расширяются – это снижает нагрузку на сердце.
Орехи. Они являются отличным источником витаминов, минералов, антиоксидантов, омега-3 и мононенасыщенных жиров. Эти питательные вещества, согласно научным исследованиям, помогают снизить кровяное давление.
«Например, грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту и L-аргенин, которые, как было показано, положительно влияют на расслабление и открытие артерий», - объяснила другой эксперт, диетолог Кара Ландау.
Зеленый чай. Данный напиток полон ценных питательных веществ, включая флаванолы.
«Было доказано, что потребление зеленого чая поддерживает здоровое кровяное давление из-за присутствующих в нем катехинов. Эти соединения стимулируют выработку оксида азота, способного расширять артерии и снижать кровяное давление», - цитирует диетологов The Sun.
Авокадо. Еще один «суперпродукт». Авокадо является богатым источником мононенасыщенных масел, которые помогают снижать высокое кровяное давление, а также содержит витамин Е, оказывающий гипотензивное действие на людей с нетяжелой гипертонией.
Эксперты обратили внимание на то, что хотя перечисленные продукты могут быть очень полезными для здоровья, только лишь их употребление не является панацеей. Людям с высоким кровяным давлением также следует строго контролировать потребление соли и алкоголя, отказаться от курения, добиваться уменьшения лишнего веса.
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