Врач Кривошеева: пристрастие к обезжиренным продуктам вредит из-за добавок в них

«Несмотря на низкое число жиров, такие продукты нельзя есть в больших количествах. В них обычно добавляют много вредных для организма добавок. Например, сахар, ароматизаторы, загустители и так далее», - рассказала Анна Кривошеева изданию Life.

«Иногда лучше съесть одну порцию более сытной полноценно жирной пищи, чем обезжиренную версию, содержащую сахар», - убеждена эксперт.

Как правило, диетологи советует сокращать в будничном питании количество продуктов, содержащих насыщенные (животные) жиры. Их слишком активное потребление отрицательно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, ассоциируясь с повышением уровня холестерина в крови, а также способствует ожирению печени и делает дневной рацион избыточно калорийным.В то же время, сообщила врач Кривошеева, здоровью вредит и пристрастие к обезжиренным продуктам. Тем, кто ищет для себя в магазине именно такие продукты, специалист пояснила: в их составе нередко содержатся многочисленные искусственные добавки.Специалист подчеркнула: человеческий организм физиологически нуждается в получении жиров, которые необходимы ему для выработки половых гормонов, усвоения многих витаминов и микроэлементов. Поэтому полностью обезжиривать рацион неправильно – это повышает риски различных дисфункций.Медик посоветовала употреблять жирные продукты наряду с овощами, фруктами, бобовыми, цельнозерновыми продуктами. В такой еде содержатся клетчатка, витамины и микроэлементы, эффективно обеспечивающие насыщение и к тому же помогающие избежать передозировки жиром.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что думают врачи об употреблении хлеба в вечернее время.

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