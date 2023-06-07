Диетолог Плотникова рассказала, какой белый хлеб можно есть диабетикам и худеющим

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белый хлеб

По словам диетолога Кристины Плотниковой, выпечка из белой пшеничной муки является одним из главных врагов стройной фигуры.

Диетолог Плотникова сообщила, что в идеале от присутствия белого хлеба в рационе нужно отказываться совсем. В первую очередь, тем, кто имеет лишний вес и пытается избавиться от него.

«Белый хлеб и другая выпечка из пшеничной муки мешают снижению веса из-за высоких калорийности (от 250 килокалорий на 100 граммов) и высокого гликемического индекса более 90», - объяснила Кристина Плотникова в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт посоветовала употреблять вместо белого хлеба более полезные для фигуры ржаной, либо цельнозерновой хлеб, или же хлеб с отрубями. Специалист констатировала, что в ржаном и цельнозерновом хлебе содержится меньше всего калорий (180-185 килокалорий на 100 граммов), вдобавок организм получает клетчатку, препятствующую повышению уровня сахара в крови.

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«Если вы все-таки не можете жить без белого хлеба, то есть один секрет, как сделать его более полезным. Нужно заморозить хлеб в морозилке и перед употреблением подсушить в тостере», - поделилась Плотникова.

Эксперт объяснила, что охлаждение видоизменяет углеводы, содержащиеся в крахмалистых продуктах, – они перестают быстро всасываться кишечником. Гликемический индекс и калорийность белого хлеба благодаря такому способу становятся ниже –

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«такой хлеб можно есть и диабетикам, и людям, которые хотят похудеть».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой завтрак улучшает контроль сахара в крови при диабете.

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Кристина Плотникова
Кристина Плотникова
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
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