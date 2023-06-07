Диетолог посоветовала есть фрукты с низким содержанием углеводов

«Как правило, фрукты, которые содержат около 5 граммов чистых углеводов на порцию, считаются низкоуглеводными. Чистые углеводы относятся к общему содержанию углеводов за вычетом содержания клетчатки», - рассказала специалист в беседе с «МедикФорум».

Лето – сезон фруктов. Их употребление обеспечивает организм витаминами и минералами, а также клетчаткой, которая способствует длительному насыщению и помогает кровеносным сосудам очищаться от излишков холестерина. Однако люди, которые худеют или следят за фигурой, нередко боятся ест фрукты, поскольку они могут содержать много сахаров и быстро осваивающихся углеводов. Диетолог Мария Алдонина советует им включать в рацион фрукты с низким содержанием углеводов.Отличаясь относительно низким содержанием углеводов, абрикосы являются источником клетчатки, а также витаминов А и С. Есть эти фрукты разрешается даже диабетикам.Эти плоды известны своей низкокалорийностью и низким содержанием углеводов. Они эффективно поддерживают работу иммунной и сердечно-сосудистой системы, помогают контролировать вес.Их употребление связывают со снижением риска развития диабета, а также с улучшением здоровья кишечника и предотвращением запоров.Богатые клетчаткой и антиоксидантами, яблоки способствуют профилактике ожирения, снижают риск развития диабета, улучшают здоровье кишечника и мозга помогают предотвратить сердечные заболевания, а также рак.Хотя арбуз содержит относительно много сахара, он относится к плодам с низким содержанием углеводов из-за высокого содержания воды, которая разбавляет общую концентрацию сахара в нем..По словам диетолога Алдониной, персики содержат умеренно мало углеводов, при этом богаты витамины А и С. Их присутствие в рационе ассоциируется с профилактикой гипертонии и воспалений, а также сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.Помимо этого, специалист посоветовала есть ягоды – клубнику, малину, чернику, ежевику, отличающиеся низким количеством чистых углеводов. Ягоды обеспечивают тело антиоксидантами, которые могут принести пользу как кишечнику, так и мозгу, улучшая защиту от воспалительных заболеваний, нарушений обмена веществ, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что свекольный сок доказал свою способность предотвращать сердечные приступы.

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