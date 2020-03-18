Названы фрукты, полезные при диабете
Поскольку фрукты содержат много углеводов, многие больные диабетом люди не решаются их есть на регулярной основе. Напрасно! Некоторые фрукты при данном заболевании очень полезны.
Как сообщает MedikForum.ru, полезные при диабете фрукты были названы эндокринологами на портале The Health Site. Но специалисты предупреждают: употребляя эти дары природы, диабетики должны строго контролировать порции. Рекомендуемое ими количество – не более 15 граммов за один раз.
Какие фрукты медики считают наиболее полезными при диабете?
Абрикосы. В них мало углеводов, но много витамина А с эффектом антиоксиданта, борющегося с воспалением. Их плоды также являются хорошим источником клетчатки, уберегающей от колебаний сахара в крови.
Персики. Тоже содержат в себе клетчатку, а помимо нее – витамины А и С, минерал калий, поддерживающий сердце, сильно страдающее при заболевании диабетом.
Вишня. Кислая вишня особенно хороша в борьбе с воспалением: она содержит антиоксиданты, помогающие предотвратить болезни сердца, рак, другие ассоциированные с ним заболевания.
Яблоки. Богаты клетчаткой и витамином С – антоксидантом номер один. Он не дает излечения от болезни, но при регулярном потреблении эффективно снижает риски диабетических осложнений: высокого артериального давления и сердечно-сосудистых заболеваний.
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