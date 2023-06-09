Диетолог Макиша: свинина полезна для организма как источник витаминов

«Представления о том, что свинина более жирный и тяжелый продукт, чем говядина или баранина, не корректны», – сказала специалист «Москве 24».

«У свиной вырезки калорийность – 150 килокалорий на 100 граммов. Почти такая же, как у куриной грудки, может, чуть-чуть побольше», – уточнила эксперт.

«В свинине присутствует витамин PP, который стабилизирует нашу психику, повышает концентрацию внимания, улучшает память», – дополнила врач.

Диетолог Макиша рассказала в интервью о пользе свинины для организма.По словам врача, употребляя свинину, нужно очищать ее от жира – в таком маложирном варианте она будет хорошо усваиваться пищеварительной системой. Свиную вырезку, в которой практически нет жира, можно считать диетическим продуктом, отметила Макиша.Медик обратила внимание на то, что свинина является полезной для организма как источник витаминов. В частности, она содержит в своем составе витамины группы B, необходимые для функционирования нервной системы и хорошего психического здоровья.Также свинина является источником витамина А, поддерживающего работу иммунной системы, повышающегося устойчивость организма к вирусам и бактериям во внешней среде. Помимо этого, в свином мясе много цинка, при недостатке которого человек становится подвержен различным инфекционным заболеваниям. Диетолог объяснила, что 100 граммов свинины дают до 20 процентов от суточного норматива этого важного микроэлемента.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты считаются полезные для ежедневного употребления.

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