Диетолог Мансурова назвала самые полезные для ежедневного употребления продукты

1 673 Фото: https://unsplash.com/photos/FFqNATH27EM
хлеб с яйцом

Диетолог Ирина Мансурова назвала яйца, овощи, молочные и цельнозерновые продукты среди самых полезных для включения в ежедневный рацион.

Диетолог Мансурова напомнила в беседе с изданием «АиФ», что питание существенно влияет на функционирование всех систем организма. Для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, работоспособности, а также здорового веса медик порекомендовала включать в ежедневный рацион следующие продукты.

Яйца. Они содержат белок, витамин D и некоторые витамины группы В, холин, йод, антиоксиданты. По словам Ирины Мансуровой, яйца позитивно влияют на состояние сердца и суставов, помогают укреплять мышцы и поддерживать здоровый вес, препятствуя перееданию.

Овощи. В ежедневном меню должно быть больше разнообразных овощей – до 500 граммов (за сутки). Это стимулирует развитие полезной кишечной микрофлоры, от которой зависит иммунитет.

«Лучше выбирать сезонные и местные сорта. Овощи стоит подвергать минимальной термообработке, для большей пользы можно дополнять их зеленью».

Мясо. Продукт обеспечивает организм необходимым белком и является непревзойденным источником железа. Диетолог посоветовала есть мясо максимум 4 раза в неделю – предпочтительнее в начале дня, а не во торой половине.

«В дни без мяса компенсировать его белок следует за счет тофу, бобовых. Еще один вариант замены мяса, но не на постоянной основе – гречка. Она рекордсмен по содержанию белка, содержит 18 аминокислот», - объяснила Ирина Мансурова.

Помимо этого, эксперт считает полезными субпродукты, в которых много витаминов группы В, железа, магния, цинка.

Молочные продукты. Из них организм получает важный для иммунитета витамин D, а также укрепляющий кости и мышцы кальций. Наиболее полезные ферментированные продукты в виде йогуртов, сыров, кисломолочных напитков.

Цельнозерновые продукты. Их употребление защищает от высоких уровней сахара и холестерина, препятствует воспалению, положительно сказывается на головном мозге.

Врач Мансурова рассказала, кому не стоит есть блины


Рыба. Благодаря этому продукту питание обогащается животным белком, участвующим в ключевых процессах тела. Морская рыба наиболее полезна для здоровья в силу своей насыщенности микроэлементами и омега-3 жирными кислотами.

Диетолог Мансурова назвала продукты, которые можно есть перед сном


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком виде белый хлеб можно есть диабетикам и худеющим людям.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ирина Мансурова
Ирина Мансурова
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
Читать MedikForum.ru в
Яйца содержат триптофан, который помогает выдержать стресс
Диетолог назвала необходимые изменения в рационе людей после 40 лет
Диетолог Мансурова: жиросодержащие продукты можно есть и при похудении
Теги : полезные продукты, ежедневное употребление, Ирина Мансурова