Диетолог Мансурова назвала самые полезные для ежедневного употребления продукты

«Лучше выбирать сезонные и местные сорта. Овощи стоит подвергать минимальной термообработке, для большей пользы можно дополнять их зеленью».

«В дни без мяса компенсировать его белок следует за счет тофу, бобовых. Еще один вариант замены мяса, но не на постоянной основе – гречка. Она рекордсмен по содержанию белка, содержит 18 аминокислот», - объяснила Ирина Мансурова.

Диетолог Мансурова напомнила в беседе с изданием «АиФ», что питание существенно влияет на функционирование всех систем организма. Для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, работоспособности, а также здорового веса медик порекомендовала включать в ежедневный рацион следующие продукты.Они содержат белок, витамин D и некоторые витамины группы В, холин, йод, антиоксиданты. По словам Ирины Мансуровой, яйца позитивно влияют на состояние сердца и суставов, помогают укреплять мышцы и поддерживать здоровый вес, препятствуя перееданию.В ежедневном меню должно быть больше разнообразных овощей – до 500 граммов (за сутки). Это стимулирует развитие полезной кишечной микрофлоры, от которой зависит иммунитет.Продукт обеспечивает организм необходимым белком и является непревзойденным источником железа. Диетолог посоветовала есть мясо максимум 4 раза в неделю – предпочтительнее в начале дня, а не во торой половине.Помимо этого, эксперт считает полезными субпродукты, в которых много витаминов группы В, железа, магния, цинка.Из них организм получает важный для иммунитета витамин D, а также укрепляющий кости и мышцы кальций. Наиболее полезные ферментированные продукты в виде йогуртов, сыров, кисломолочных напитков.Их употребление защищает от высоких уровней сахара и холестерина, препятствует воспалению, положительно сказывается на головном мозге.Благодаря этому продукту питание обогащается животным белком, участвующим в ключевых процессах тела. Морская рыба наиболее полезна для здоровья в силу своей насыщенности микроэлементами и омега-3 жирными кислотами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком виде белый хлеб можно есть диабетикам и худеющим людям.

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