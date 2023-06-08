Диетолог Мансурова назвала самые полезные для ежедневного употребления продукты
Диетолог Ирина Мансурова назвала яйца, овощи, молочные и цельнозерновые продукты среди самых полезных для включения в ежедневный рацион.
Диетолог Мансурова напомнила в беседе с изданием «АиФ», что питание существенно влияет на функционирование всех систем организма. Для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, работоспособности, а также здорового веса медик порекомендовала включать в ежедневный рацион следующие продукты.
Яйца. Они содержат белок, витамин D и некоторые витамины группы В, холин, йод, антиоксиданты. По словам Ирины Мансуровой, яйца позитивно влияют на состояние сердца и суставов, помогают укреплять мышцы и поддерживать здоровый вес, препятствуя перееданию.
Овощи. В ежедневном меню должно быть больше разнообразных овощей – до 500 граммов (за сутки). Это стимулирует развитие полезной кишечной микрофлоры, от которой зависит иммунитет.
«Лучше выбирать сезонные и местные сорта. Овощи стоит подвергать минимальной термообработке, для большей пользы можно дополнять их зеленью».
Мясо. Продукт обеспечивает организм необходимым белком и является непревзойденным источником железа. Диетолог посоветовала есть мясо максимум 4 раза в неделю – предпочтительнее в начале дня, а не во торой половине.
«В дни без мяса компенсировать его белок следует за счет тофу, бобовых. Еще один вариант замены мяса, но не на постоянной основе – гречка. Она рекордсмен по содержанию белка, содержит 18 аминокислот», - объяснила Ирина Мансурова.
Помимо этого, эксперт считает полезными субпродукты, в которых много витаминов группы В, железа, магния, цинка.
Молочные продукты. Из них организм получает важный для иммунитета витамин D, а также укрепляющий кости и мышцы кальций. Наиболее полезные ферментированные продукты в виде йогуртов, сыров, кисломолочных напитков.
Цельнозерновые продукты. Их употребление защищает от высоких уровней сахара и холестерина, препятствует воспалению, положительно сказывается на головном мозге.
Рыба. Благодаря этому продукту питание обогащается животным белком, участвующим в ключевых процессах тела. Морская рыба наиболее полезна для здоровья в силу своей насыщенности микроэлементами и омега-3 жирными кислотами.
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Ирина Мансурова
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
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