Врач Ужевко: неправильное питье минералки может вызвать обострение болезней

«Если минерализация высокая, то пить такую воду можно только после консультации врача», - подчеркнула Светлана Ужевко в беседе с «Газетой.Ru».

«Нежелательно употреблять минеральную воду и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы, особенно в период обострения», - добавила специалист.

Врач Ужевко сообщила, что при покупке минералки важно обращать внимание на то, какой она является – лечебной или столовой. Столовая минеральная вода отличается умеренной минерализацией: менее одного грамма на литр Лечебная вода имеет значительно более высокий показатель минерализации – более 10 граммов на литр.Также специалист обратила внимание на то, что лечебную минералку нельзя пит регулярно – она назначается для приема курсом (например, определенное количество раз за сутки на протяжении 20 дней). Игнорировать данное правило небезопасно. Минеральная вода с пометкой «лечебная» характеризуется повышенной концентрацией солей и микроэлементов, которые влияют на кишечную микрофлору.Самодеятельное лечение такой водой может навредить работе ЖКТ.Что касается столовой минеральной воды, она, как считается, подходит для ежедневного питья. Но при наличии определенных хронических заболеваний пить ее нужно с осторожностью, не злоупотребляя. Неправильное питье минералки может вызвать обострение болезней.В частности, слишком активное ее употребление может навредить, если имеются скрытые заболевания почек – в этом случае можно пострадать от почечной или желчной колики, отеков, камней в почках.Тем, кто спасается минералкой от похмелья, Ужевко посоветовала употреблять ее трижды в день по половине стакана, предварительно выпустив из воды пузырьки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, для кого могут быть вредны растительные зеленые продукты.

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