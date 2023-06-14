Врач Кашух заявила о вреде свежевыжатых соков для поджелудочной железы

«Содержащий много полезных веществ фруктовый фреш при злоупотреблении может спровоцировать преждевременное старение кожи и проблемы с поджелудочной железой», - сказала Кашух, беседуя с «Российской газетой».

«Например, в одном среднем яблоке (200 граммов) содержится около 20 граммов сахара, а в стакане свежевыжатого сока примерно три таких плода, соответственно – 60 граммов сахара, больше семи чайных ложек», - предупредила эксперт.

«Кроме того, свежевыжатые соки способствуют выработке мочевой кислоты, а ее переизбыток повышает риск возникновения подагры», - дополнила специалист.

Врач Кашух заявила, что при питье свежевыжатых соков следует придерживаться определенных правил. Такие напитки становятся опасными, если, например, употребляются в большом количестве или на пустой желудок. В частности, медик проинформировала о вреде свежевыжатых соков для поджелудочной железы.Гастроэнтеролог отметила, что свежевыжатые соки содержат в себе слишком высокие концентрации сахаров.Екатерина Кашух констатировала, что при постоянном получении повышенных доз сахара в организме нарушается выработка белка коллагена, из-за чего кожа теряет упругость и становится подверженной дряхлению, морщинам. Кроме того, необходимость перерабатывать значительное количество сахара способствует перегрузке на поджелудочную железу. В результате, могут возникать нарушения в ее функционировании, и они нередко негативно влияют на то, как регулируется уровень глюкозы в крови. Людям с уже имеющейся проблемой высокого сахара от свежевыжатых соков нужно отказаться.Также фреши противопоказаны тем, у кого имеются заболевания ЖКТ.Врач порекомендовала употреблять свежевыжатые соки как праздничный десерт – после основного приема пищи и не каждый день, а лишь иногда.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач предупредил россиян об особом коварстве пива для сердца.

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