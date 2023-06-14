Врачи сообщили о способности селедки защищать от рака и деменции

«Омега-3 и селен, содержащиеся в селедке в большом объеме, являются мощными антиоксидантами, которые защищает наши клетки от метаболических повреждений», - объяснила диетолог Марина Макиша.

«Употребление продуктов с высоким содержанием жирных кислот снижает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона», - сказал Агапкин о пользе селедки.

Врачи сообщили о способности селедки защищать организм от развития рака. Данное свойство продукта объясняется тем, что он содержит высокие дозы жирных кислот омега-3 и селена.Врач добавила, что употребление омега-3 жирных кислот также способствует визуальному омоложению, поскольку поддерживает хорошее состояние кожи, препятствует появлению ранних морщин.В свою очередь, терапевт Сергей Агапкин отметил, что ненасыщенные жирные кислоты обеспечивают мощную поддержку головному мозгу, стимулируют активную работу его нейронов – благодаря этому он становится лучше защищен от развития нейродегенеративных патологий, деменции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что квас был назван врачом полезным для сердца и сосудов напитком.

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