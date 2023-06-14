Врачи сообщили о способности селедки защищать от рака и деменции

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сельдь

Селедку полезно употреблять для профилактики злокачественных заболеваний, об этом рассказали российские врачи Сергей Агапкин и Марина Макиша.

Врачи сообщили о способности селедки защищать организм от развития рака. Данное свойство продукта объясняется тем, что он содержит высокие дозы жирных кислот омега-3 и селена.

«Омега-3 и селен, содержащиеся в селедке в большом объеме, являются мощными антиоксидантами, которые защищает наши клетки от метаболических повреждений», - объяснила диетолог Марина Макиша.

Врач добавила, что употребление омега-3 жирных кислот также способствует визуальному омоложению, поскольку поддерживает хорошее состояние кожи, препятствует появлению ранних морщин.

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В свою очередь, терапевт Сергей Агапкин отметил, что ненасыщенные жирные кислоты обеспечивают мощную поддержку головному мозгу, стимулируют активную работу его нейронов – благодаря этому он становится лучше защищен от развития нейродегенеративных патологий, деменции.

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«Употребление продуктов с высоким содержанием жирных кислот снижает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона», - сказал Агапкин о пользе селедки.

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