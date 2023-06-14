Терапевт Ильинская: что нужно сделать утром перед тем, как начать пить кофе?

Терапевт Тамара Ильинская рассказала в комментарии для «МедикФорум», что нужно сделать утром перед тем, как начать пить кофе. В частности, после пробуждения следует выпить воды. Кофе активизирует процессы мочеиспускания и содействует обезвоживанию организма, который без того теряет влагу в течение ночи. Поэтому утром его важно гидратировать, и ничто не делает это лучше, чем вода.Терапевт Ильинская предупредила, что кофе натощак может повысить уровень сахара в крови. Колебания уровня сахара в течение дня способны вызывать воспаление, особенно в желудке и кишечнике. Так что перед тем, как начать пить кофе, следует позавтракать. Стабилизировать содержание сахара в крови помогают завтраки, богатые белком и клетчаткой.Кислоты в кофе ослабляют зубную эмаль, и чистка сразу после кофе может повредить зубы. В свою очередь, сразу после чистки зубов кофе тоже не следует пить, нужно подождать хотя бы 30 минут.Считается, что утром в течение первого часа после пробуждения в организме резко повышается, а затем резко снижается уровень кортизола, и организм испытывает стресс. Со стрессом он справляется, но если пит кофе в это время, неблагополучные симптомы (например, раздражительность и нервозность) могут усиливаться. Гораздо правильнее выдерживать паузу и пить кофе через 90 минут после пробуждения, когда уровень кортизола нормализуется. В этом случае кофе будет давать нужный тонус.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что не нужно есть косточки яблок вместе с их мякотью.

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