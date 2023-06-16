Эксперт Юлия Клоуда: некоторым людям прием витамина D нужен даже летом

«Чтобы восполнить дефицит витамина D, нужно проводить не менее 30 минут в день на свежем воздухе в солнечную погоду», - сказала эксперт «Общественной службе новостей».

«Если человек летом проводит большую часть времени в офисе, даже сидя у окна, он не будет получать необходимую норму витамина».

Достаток витамина D в организме позитивно влияет на состояние костей, мышц, нервной, иммунной, репродуктивной и сердечно-сосудистой систем. Он часто называется «солнечным», поскольку вырабатывается человеческим телом при воздействии солнечных лучей на кожу. Обычно прием витамина D рекомендуется людям осенью и зимой в связи с естественным уменьшением солнца. Но Юлия Клоуда отметила, что некоторым людям прием витамина D нужен даже летом.Клоуда рассказала, что люди, которые не проводят столько времени на улице и находятся большую часть дня в помещении, не получают нужную норму «солнечного» витамина.Тем, кто не часто бывает на свежем воздухе, уровень витамина D нужно восполнять с помощью витаминных добавок. Клоуда подчеркнула, что такие препараты должны назначаться исключительно врачом. Нельзя допускать переизбытка витамина D – он опасен для костей и почек, а также для иммунной системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем бывает вреден зеленый чай.

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