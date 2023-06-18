Красное мясо и сахар названы главными провокаторами рака кишечника в молодом возрасте

«Пациенты возраста от 19 до 39 лет чаще других сталкиваются с неправильной постановкой диагноза рака толстой кишки – врачи часто путают это заболевание с геморроем, синдромом раздраженного кишечника, анемией и даже проблемами с психическим здоровьем».

Прогнозы не радуют: представители науки считают, что 2030 году рак кишечника станет самым распространенным смертоносным онкологическим заболеванием в молодом возрасте. Сегодня количество случаев колоректального рака среди пациентов, которым еще не исполнилось 40 лет, стабильно растет. При этом заболевшие часто сталкиваются с ошибками в диагнозе их смертельно опасной патологии из-за молодого возраста.Ученые, представляющие Кливлендскую клинику, провели исследование с участием людей, больных колоректальным раком. Часть испытуемых была пациентами возрастом до 50 лет. Специалистов интересовало, какие метаболиты образуются при усвоении пищи в пищеварительном тракта людьми разного возраста.В результате красное мясо и сахар были названы учеными главными провокаторами рака кишечника в молодом возрасте. Исследователи пришли к заключению, что с распространением рака кишечника в молодом возрасте связано интенсивное потребление именно этих двух продуктов – сахара и красного мяса (включая переработанное). Ученые констатировали, что потребление этих продуктов должно строго контролироваться и минимизироваться. При их расщеплении выделяются вещества, провоцирующие развитие воспаления, которое может вести к возникновению опухолей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую опасность для организма представляют продукты с трансжирами

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