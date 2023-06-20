Диетолог Гинзбург посоветовал людям с диабетом отказаться от кваса

«В квасе присутствует повышенное количество молочной кислоты и сахара, поэтому его не следует употреблять при заболеваниях желудка и диабете», - констатировал ученый, беседуя с News.ru.

«Квас также не стоит пить людям, которые страдают алкоголизмом».

Диетолог Гинзбург проинформировал в интервью, при каких проблемах со здоровьем не следует пить квас. В частности, Гинзбург посоветовал отказаться от кваса людям с диабетом.Врач добавил, что какие-то разновидности этого напитка могут быть очень крепкими и по своему содержанию алкоголя не уступать пиву. Людям за рулем следует отказаться от кваса, вдобавок не нужно давать его детям.Также следует помнить, что употребление содержащих алкоголь напитков в жаркую погоду усиливает его обезвоживание и способствует неблагоприятным изменением в работе сосудистой системы, повышает артериальное давление.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с гипертонией, лишни весом и диабетом врачи настоятельно рекомендуют не пить летом квас промышленного производства.

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