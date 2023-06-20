Диетолог Гинзбург посоветовал людям с диабетом отказаться от кваса
Диетолог Михаил Гинзбург: при некоторых заболеваниях от питья кваса нужно отказаться.
Диетолог Гинзбург проинформировал в интервью, при каких проблемах со здоровьем не следует пить квас. В частности, Гинзбург посоветовал отказаться от кваса людям с диабетом.
«В квасе присутствует повышенное количество молочной кислоты и сахара, поэтому его не следует употреблять при заболеваниях желудка и диабете», - констатировал ученый, беседуя с News.ru.
Врач добавил, что какие-то разновидности этого напитка могут быть очень крепкими и по своему содержанию алкоголя не уступать пиву. Людям за рулем следует отказаться от кваса, вдобавок не нужно давать его детям.
«Квас также не стоит пить людям, которые страдают алкоголизмом».
Также следует помнить, что употребление содержащих алкоголь напитков в жаркую погоду усиливает его обезвоживание и способствует неблагоприятным изменением в работе сосудистой системы, повышает артериальное давление.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с гипертонией, лишни весом и диабетом врачи настоятельно рекомендуют не пить летом квас промышленного производства.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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