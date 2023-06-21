Холестерин: диетолог советует продукты и напитки для «прочищения» артерий

«Старайтесь съедать 3-4 порции бобовых в неделю, они являются источником растворимой клетчатки. Ешьте чечевицу, фасоль и нут, чтобы снизить уровень холестерина ЛПНП».

Высокий уровень холестерина (как правило, речь идет о «плохом» ЛПНП-холестерине) является одной из ведущих причин атеросклероза – накопления бляшек в артериях, которые сужают их, препятствуют нормальному течению крови и приводят к инфаркту миокарда или другим заболеваниям сердца. В разговоре с «МедикФорум» диетолог Алдонина посоветовала включать в рацион продукты и напитки, способствующие «прочищению» артерий от холестерина и защите от сердечных осложнений.Овсянка, ячмень, отруби являются цельнозерновыми продуктами, содержащими большое количество растворимой клетчатки, которая связывает избыток холестерина в организме и выводиться с ним из организма. Цельные зерна также дают магний, который расширяет кровеносные сосуды, поддерживая кровяное давление на здоровом уровне.Диетолог советует есть фрукты, содержащие растворимую клетчатку, – яблоки, груши, бананы, сливы, апельсины. Эти фрукты также содержат достаточное количество калия, который уменьшает вредное влияние натрия на артериальное давление.В овощах содержатся растительные стеролы - соединения, которые действуют так же, как растворимая клетчатка. Вдобавок многие овощи богаты калием, который компенсирует негативное влияние соли (натрия) на сосуды. В темно-зеленых листовых овощах, таких как шпинат и капуста, содержится много магния, который важен для регулирования кровяного давления.Диетолог Алдонина сообщила:Жирная рыба содержит жирные кислоты омега-3, которые помогают уменьшить воспаление в артериях. Воспаление является одной из основных причин образования бляшек в артериях, предупреждает эксперт.Организму взрослого человека нужно 85-170 граммов белка каждый день. Мясо – отличный источник белка, но потребление красного мяса нужно ограничивать настолько, насколько это возможно, потому что в нем много насыщенных жиров, способствующих образованию бляшек в артериях. Преимущественно следует есть постное мясо.Они содержат кальций, который помогает регулировать кровяное давление. Но употреблять в пищу следует маложирные продукты.Орехи содержат ненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые помогают прочищать артерии, а также много магния. Главное – ограничиться небольшой горсткой в день, потому что орехи очень калорийны.Врач рекомендует избегать соков и обработанных напитков, которые содержат много сахара. Лучшим напитком для артерий и сосудов является чистая вода. Также допустимы черный чай и красное вино – они содержат большое количество флавоноидов, фитохимических веществ, позитивно влияющих на состояние сосудистой ткани.Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе для сердца ромашкового чая

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