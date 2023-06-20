Доктор Бонд: ромашковый чай полезен для снижения холестерина и защиты сердца

«ежедневное употребление ромашкового чая может поспособствовать снижению уровня холестерина в крови, что обеспечивает сердцу боле надежную защиту от кардиозаболеваний».

Высокий уровень холестерина может заложить опасную основу для сердечных заболеваний. После статинов наиболее действенным способом снизить уровень холестерина является здоровый рацион. При этом важно не только то, что вы едите, но и то, что вы пьете, – заявил доктор Тим Бонд. Изданию Epress он рассказал, чтоПричина, по которой ромашка является очень полезной для сердца, заключается в содержании в ней антиоксидантов. По словам доктора Бонда, настои ромашки богаты флавонами - разновидностью флавоноидных антиоксидантов. Флавоны снижают синтез холестерина и повышают активность рецепторов ЛПНП на клетках – это означает, что ЛПНП-холестерин (так называемый «плохой» холестерин) удаляется из крови.Слова эксперта подтверждаются работой ученых, опубликованной в Журнале эндокринологических исследований (Journal of Endocrinological Investigation). Исследователи установили что ромашковый чай может снизить высокий уровень холестерина примерно на 18 процентов. В их испытаниях участники ежедневно выпивали три чашки ромашкового чая. Было установлено, что такая привычка связана со снижением уровня «плохого» холестерина и общего холестерина, а также триглицеридов в крови. Благодаря этим свойствам ромашковый чай также может снизить риск сердечных заболеваний, заключили исследователи. Также ими было зафиксировано снижение уровня инсулина и маркеров плохого контроля уровня сахара в крови, что тоже способствует уменьшению риска сердечных заболеваний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие овощи являются наиболее полезными для снижения высокого давления.

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