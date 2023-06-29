Терапевт Кондрахин назвал полезные для щитовидной железы продукты с йодом

«В основном йод содержится в морской рыбе, водорослях, фейхоа, моллюсках, креветках и йодированной соли. Еще можно назвать печень трески – это один из самых богатых продуктов по содержанию йода. В небольшом количестве йод содержат яйца, щавель, кефир», - сказал специалист «Москве 24».

Терапевт Кондрахин проинформировал в интервью о существовании продуктов с йодом, употреблять которые полезно для поддержания здоровой деятельности щитовидной железыТерапевт Кондрахин добавил, что если содержащие йод продукты употребляются в умеренном количестве, передозировка этим веществом практически исключается.Что важно понимать: употребление продуктов, богатых йодом, в первую очередь необходимо в случае, когда имеет место недостаток йода или присутствует риск его нехватки. Именно недостаток йода является распространенной проблемой в России – считается, что порядка 70 процентов россиян испытывают ту или иную степень йододефицита.Однако в тех случаях, когда щитовидная железа является гиперактивной и имеется тиреотоксикоз, продукты с йодом должны употребляться с осторожностью, либо даже исключаться из рациона. Взрослым людям следует проверять состояние щитовидной железы и при отклонении от нормы консультироваться с врачом как о лечении, так и по поводу питания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендуется употреблять в пищу людям с гипотиреозом и гипертиреозом.

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