Терапевт Белова назвала пять продуктов, которые эффективно борются с воспалением

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квашеная капуста

Терапевт Александра Белова: для защиты организма от воспаления включайте в рационе продукты с пробиотиками и ферментированную пищу.

Воспаление может возникнуть в любом месте тела, при этом, влияя на иммунную систему, оно будет ослаблять весь организм. Одним из способов противостоять ему является употребление здоровой пищи. Терапевт Александра Белова назвала в беседе с «МедикФорум» несколько продуктов, которые эффективно борются с воспалением.

Продукты с пробиотиками. Пробиотики – это микроорганизмы, способные улучшать состояние кишечной микробиоты. По словам врача Беловой, дрожжи и молочнокислые бактерии делают более действенным кишечный барьер, помогают укреплять иммунную систему, благодаря чему могут предотвращать воспаление в кишечнике.

Вот продукты, богатые пробиотиками:
  • натуральный йогурт
  • кефир
  • чайный гриб
  • хлебный квас
  • квашеная капуста
  • кимчи.
Яблоки. Медик назвала их одним из лучших противовоспалительных продуктов. В кожуре яблок содержится много пектина – разновидности клетчатки, питающей хорошие кишечные бактерии. Здоровая кишечная микрофлора обладает выраженным противовоспалительным действием.

Ферментированные продукты. Ферменты представляют собой белки, которые обеспечивают оптимальное протекание всех метаболических процессов в организме. Эти биокатализаторы подавляют воспаление, а также обладают противоотечным эффектом.

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Вот продукты, которые содержат много ферментов:
  • ананас
  • авокадо.
Продукты с омега-3 жирными кислотами. Жирные кислоты омега-3 помогают организму защитить себя от воспаления, поскольку предотвращают образование провоспалительных веществ. Ими богаты такие виды рыбы как скумбрия, сельдь, тунец, сардина, а также масла, например, льняное.

Имбирь. Этот растительный продукт тоже помогает организму бороться с воспалением. Нарежьте кусок корня на мелкие кусочки, залейте горячей водой, накройте крышкой и выпейте через 30 минут.

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