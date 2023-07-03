Терапевт Белова назвала пять продуктов, которые эффективно борются с воспалением
Терапевт Александра Белова: для защиты организма от воспаления включайте в рационе продукты с пробиотиками и ферментированную пищу.
Воспаление может возникнуть в любом месте тела, при этом, влияя на иммунную систему, оно будет ослаблять весь организм. Одним из способов противостоять ему является употребление здоровой пищи. Терапевт Александра Белова назвала в беседе с «МедикФорум» несколько продуктов, которые эффективно борются с воспалением.
Продукты с пробиотиками. Пробиотики – это микроорганизмы, способные улучшать состояние кишечной микробиоты. По словам врача Беловой, дрожжи и молочнокислые бактерии делают более действенным кишечный барьер, помогают укреплять иммунную систему, благодаря чему могут предотвращать воспаление в кишечнике.
Вот продукты, богатые пробиотиками:
- натуральный йогурт
- кефир
- чайный гриб
- хлебный квас
- квашеная капуста
- кимчи.
Ферментированные продукты. Ферменты представляют собой белки, которые обеспечивают оптимальное протекание всех метаболических процессов в организме. Эти биокатализаторы подавляют воспаление, а также обладают противоотечным эффектом.
Вот продукты, которые содержат много ферментов:
- ананас
- авокадо.
Имбирь. Этот растительный продукт тоже помогает организму бороться с воспалением. Нарежьте кусок корня на мелкие кусочки, залейте горячей водой, накройте крышкой и выпейте через 30 минут.
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