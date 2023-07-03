Терапевт Белова назвала пять продуктов, которые эффективно борются с воспалением

натуральный йогурт

кефир

чайный гриб

хлебный квас

квашеная капуста

кимчи.

ананас

авокадо.

Воспаление может возникнуть в любом месте тела, при этом, влияя на иммунную систему, оно будет ослаблять весь организм. Одним из способов противостоять ему является употребление здоровой пищи. Терапевт Александра Белова назвала в беседе с «МедикФорум» несколько продуктов, которые эффективно борются с воспалением.Пробиотики – это микроорганизмы, способные улучшать состояние кишечной микробиоты. По словам врача Беловой, дрожжи и молочнокислые бактерии делают более действенным кишечный барьер, помогают укреплять иммунную систему, благодаря чему могут предотвращать воспаление в кишечнике.Вот продукты, богатые пробиотиками:Медик назвала их одним из лучших противовоспалительных продуктов. В кожуре яблок содержится много пектина – разновидности клетчатки, питающей хорошие кишечные бактерии. Здоровая кишечная микрофлора обладает выраженным противовоспалительным действием.Ферменты представляют собой белки, которые обеспечивают оптимальное протекание всех метаболических процессов в организме. Эти биокатализаторы подавляют воспаление, а также обладают противоотечным эффектом.Вот продукты, которые содержат много ферментов:Жирные кислоты омега-3 помогают организму защитить себя от воспаления, поскольку предотвращают образование провоспалительных веществ. Ими богаты такие виды рыбы как скумбрия, сельдь, тунец, сардина, а также масла, например, льняное.Этот растительный продукт тоже помогает организму бороться с воспалением. Нарежьте кусок корня на мелкие кусочки, залейте горячей водой, накройте крышкой и выпейте через 30 минут.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи советуют с осторожностью есть фрукты.

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