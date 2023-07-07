Диетолог Соломатина указала на способность петрушки понижать высокое давление

«Витамина С в петрушке даже больше, чем в лимонах», - сообщила диетолог Соломатина «Москве 24».

Петрушка издавна славится своим применением в кулинарии, но также популярная зелень обладает терапевтическими свойствами – об этом рассказала в интервью диетолог Елена Соломатина. Медик констатировала, что состав петрушки отличается высоким содержанием витамина C, что отчасти объясняет гипотензивный эффект.Также способность петрушки понижать высокое давление может объясняться ее сильным мочегонным эффектом. Способствуя выведению лишней жидкости из организма, этот растительный продукт может также уменьшать отеки, – все это позитивно сказывается на кровяном давлении.В то же время, учитывая гипотензивное действие петрушки, ее нужно с осторожностью есть людям, принимающим назначенные врачом лекарства для снижения давления, добавила эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи советуют отказаться от продуктов с трансжирами для сохранения здоровья сердца и сосудов.

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