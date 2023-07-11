Нутрициолог Золоев: белки из нежирного мяса помогают печени восстановиться

«В рацион стоит добавить продукты, содержащие клетчатку и легко усвояемые белки», - сказал он «Общественной службе новостей».

«Следует употреблять продукты, содержащие белки, – нежирное мясо, рыбу и птицу, нежирные кисломолочные продукты».

Человеческую печень часто называют уникальным органом из-за функции заново регенерировать утраченные клетки. Печень может самостоятельно восстановится после каких-то стрессовых событий, если не страдает от тяжелой патологии. По словам нутрициолога Олег Золоева, поддержание здорового питания помогает печени сохранять свои функции. Специалист назвал продукты, положительно влияющие на ее свойство восстанавливаться.Нутрициолог посоветовал получать клетчатку из разных видов капусты, брокколи, сырой моркови, яблок, груш, цитрусовых, ягод, зелени. Кроме того, в питании должно присутствовать цельное зерно – овес, ячмень, рис в оболочкеДля нормального функционирования органа важно получать достаточно качественного белка. Золоев отметил, что белки из нежирного мяса помогают печени восстановитьсяГоворя об источниках жира в питании, нутрициолог предложил отдавать предпочтение оливковому маслу, авокадо, орехам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие специи особенно эффективно укрепляют здоровье.

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