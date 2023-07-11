Врач Жиляев заявил о способности черного перца и других специй укреплять здоровье

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черный перец

Врач Виктор Жиляев назвал черный перец в числе самых полезных здоровью специй.

Врач Жиляев посоветовал россиянам добавлять в свои блюда и напитки куркуму. Содержащийся в этой специи куркумин помогает укреплять здоровье, оказывая противовоспалительное действие. Борьба с воспалением очень важна, поскольку оно способствует развитию многих опасных возрастных патологий, включая рак, артрит, болезнь Альцгеймера.

Также Виктор Жиляев заявил о способности укреплять здоровье такой специи как имбирь. Пряный клубень содержит в себе витамин С, калий, магний и оказывает мощную поддержку работающей иммунной системе.

«Имбирь содержит биологически активные соединения гингеролы и шогаолы. Благодаря им имбирь оказывает мощный противовоспалительный и иммуностимулирующий эффекты», - объяснил врач «Ленте.ру».

Кроме того, медик считает очень полезным для здоровья черный перец. Его основной компонент пиперин улучшает всасываемость витаминов и микроэлементов.

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«Черный перец обладает антиоксидантными свойствами и защищает клетки организма от повреждения», - проинформировал эксперт.

Еще одной специей с антиоксидантным действием является корица. Врач добавил, что ее употребление позитивно влияет на сосуды, помогает нормализовать холестерин в крови.

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Виктор Жиляев
Виктор Жиляев
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог
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