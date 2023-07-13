Пять здоровых продуктов, которые не полезны для людей с диабетом

При диабете жизненно важную роль в управлении своим состоянием для человека играет рацион. Нужно понимать, что некоторые продукты, даже обладая репутацией здоровых и полезных, могут содержать большое количество насыщенных жиров, сахаров или углеводов – их употребление будет усугублять течение диабета за счет повышения уровня сахара и холестерина в организме, вызывать такие опасные осложнения, как ожирение и сердечные заболевания. Об этом в беседе с «МедикФорум» сказал врач-эндокринолог Александр Юрочкин.Врач назвал несколько здоровых продуктов, которые на самом деле не полезны для людей с диабетом.Богатые калием, витамином В6, магнием, витамином С, антиоксидантами и клетчаткой, бананы полезны для сердца. Однако спелые бананы содержат примерно на 16% больше сахара, чем зеленые бананы, что может негативно повлиять на уровни сахар и инсулина у диабетиков.Будучи здоровым продуктом, она насыщена белком и витаминами. Однако разные части птицы отличаются разным содержанием жира, и некоторые особенно жирные куски могут быть опасны для сосудов и сердца людей с диабетомОни являются хорошим выбор для перекуса до или после тренировки, помогая повысить энергию и восстановить мышцы. Однако такие батончики богаты калориями, жирами, сахарами и углеводами – всем тем, что противопоказано для людей с диабетом.Мед обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, но также его отличает высокое содержание сахарозы, способное ухудшить течение диабета.Фрукты – во многих отношениях здоровый продукт, но сушка концентрирует в них сахар и увеличивает количество простых углеводов и калорий. Неосторожное потребление сухофруктов может легко повысить уровень глюкозы у диабетиков.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие углеводы полезно употреблять худеющим людям.

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