Эксперт Верис: поедаемый в избытке сахар способствует диабету 2 типа и старению

«Если есть слишком много углеводов, включая сахар, лишние калории превратятся в жир, и вес будет расти», - констатировал Артем Верис в беседе с «Газетой.Ru».

«Если скачки глюкозы будут происходить часто, человек может столкнуться с нарушением обмена веществ и снижением чувствительности клеток к инсулину. Потеря чувствительности к этому гормону в конечном итоге порождает развитие диабета 2-го типа», - заявил специалист.

Эксперт Верис рассказал в интервью: чтобы избежать ожирения, следует употреблять то же количество калорий, которое расходуется организмом в течение суток. В то же время ежедневное меню должно быть сбалансированным по содержанию таких компонентов как белки, жиры и углеводы.Эксперт предупредил, что поедаемый в избытке сахар способствует развитию диабета 2 типа. Это происходит в связи с тем, что повышенный уровень глюкозы, образуемый из-за постоянного избытка поедаемого сахара, провоцирует интенсивную выработку инсулина (гормон, ответственный за распределение глюкозы по клеткам), ведущую к возникновению инсулинорезистентности.Также, добавил Артем Верис, поедаемый в избытке сахар способствует преждевременному старению. Под его влиянием происходит видоизменение эластина и коллагена, являющихся строительными материалами тканей тела. Следствием этого, например, становится увядание кожи, которая теряет эластичность и упругость, покрывается морщинами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать из-за дефицита клетчатки в питании человека.

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