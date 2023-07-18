Врач Никитина отметила в беседе с «МедикФорум», что некоторые продукты особенно эффективно улучшают состояние кожи благодаря содержащимся в них веществам, необходимым для поддержания ее здоровья. Терапевт рассказала, какие продукты полезно с этой целью включать в повседневный рацион.Он богат витамином С и является антиоксидантом, который важен для выработки в коже коллагена – белка, сохраняющего ее эластичность и способность выглядеть моложе.Этот продукт насыщен омега-3 жирными кислотами, помогающими сохранять кожу увлажненной, эластичной, а также уменьшающими кожное воспаление.Содержат большое количество витамина Е, который может предотвратить повреждение кожи.Крайне полезен для кожи из-за высокого уровня линолевой кислоты, делающей ее более упругой и гладкой.Врач Никитина назвала огурцы в числе улучшающих состояние кожи продуктов. Их регулярное употребление обеспечивает ее увлажнение и способствует хорошему внешнему виду за счет с содержащихся микроэлементов.Эти овощи богаты ликопином, который является антиоксидантом, способным продлить молодость кожи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что благодаря употреблению сыра тофу может снизиться риск рака груди.

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