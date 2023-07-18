Врач Малышева: дополнительные 10 граммов тофу снизят риск рака груди на 10 процентов

«Если увеличить потребление тофу всего на 10 граммов в сутки, то это будет давать 10-процентное снижение рака груди», - заявила медик.

«снижаются риски летального исхода от любых заболеваний, включая сердечно-сосудистые, неврологические».

Врач Малышева вместе с иммунологом Андреем Продеусом посоветовали россиянам обратить внимание на такой продукт как тофу – сыр, изготавливаемый путем ферментации из сгущенного соевого молока . По их словам, тофу является противораковым продуктом – благодаря его потреблению уменьшается вероятность заболеть раком груди.Профессор Малышева констатировала: дополнительные 10 граммов тофу снизят риск рака груди на 10 процентов.Употребление тофу позитивно сказывается на работе иммунной системы. Этот эффект отчасти обеспечивается содержанием аминокислот: в тофу присутствуют все 9 незаменимых аминокислот, получаемых человеческим организмом только из пищи. Кроме того, тофу содержит клетчатку, нормализующую состав кишечной микрофлоры, от которого зависит подверженность людей аутоиммунным и сердечно-сосудистым заболеваниям. Такие компоненты тофу как медь и селен оказывают противовоспалительное действиеИммунолог Андрей Продеус добавил, что присутствие тофу в рационе связано со снижением риска смертности и от последствий разных болезней –Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подсолнечное масло не уступает в своей пользе оливковому.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.