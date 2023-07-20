Диетолог Королева: гречка дает организму витамины группы В и железо

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гречка

Диетолог Маргарита Королева: гречка содержит вещества, которые эффективно поддерживают энергию и работоспособность организма.

Диетолог Королева рассказала, что употребление гречки является хорошей профилактикой утомляемости и сонливости в течение дня. Данное свойство крупы обеспечивают входящие в ее состав витамины и микроэлементы. В частности, гречка дает организму витамины группы В и железо.

«Гречка – это продукт, богатый витаминами группы B, C, большим количеством минеральных веществ: цинком, железом, кальцием, магнием», - объяснила Маргарита Королева «Москве 24».

Врач уточнила, что витамины группы В незаменимы для поддержания и укрепления неврологического здоровья. Что касается железа, оно является веществом, необходимым для поддержания многих важных функций тела, таких как производство жизненной энергии, концентрация внимания, деятельность желудочно-кишечного тракта, регуляция температуры, функционирование иммунной системы.

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Кроме того, в гречке присутствует белок, участвующий в процессах обновления организма и регенерации его тканей. Углеводы, которые содержатся в ней, являются сложными, и их употребление способствует постепенному, а не резкому повышению уровня глюкозы в крови.

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«Все эти компоненты дают силу, энергию, поддерживают работоспособность», – резюмировала эксперт.

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Маргарита Королева
Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
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Теги : польза гречки, здоровое питание, Маргарита Королева
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