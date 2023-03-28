Врач Королева: для кого вреден березовый сок?

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березовый сок

Эндокринолог и диетолог Егана Королева: березовый сок полезен, но пить его можно не всем.

Свежий березовый сок является богатым источником витаминов (в частности, содержит витамины В1, В12) и микроэлементов, таких как калий, натрий, магний, кальций. Также он дает организму железо.

В то же время существуют противопоказания к его употреблению – об этом рассказала в интервью «Москве 24» врач Егана Королева.

«Как эндокринолог, я не советую березовый сок пациентам с сахарным диабетом из-за содержания фруктозы», - поделилась специалист.

Также медик назвала напиток вредным для людей с аллергией на пыльцу – у них питье этого сока может спровоцировать развитие «серьезных аллергических реакций».

Вреден березовый сок и при наличии мочекаменной болезни, предупредила врач.

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Людям, которые могут позволить себе такой сок, Королева посоветовала пить его в меру – максимум два стакана на протяжении дня.

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«Плюс напитка в том, что его можно пить даже людям с желудочно-кишечными заболеваниями (не в острый период), например при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при болезнях печени и желчного пузыря», - констатировала эксперт.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Егана Королева
Егана Королева
ЗОЖ
врач-диетолог, эндокринолог
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