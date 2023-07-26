Нутрициолог Маломуж: кефир и другие продукты с пробиотиками полезны мозгу

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кефир

По словам нутрициолога Светлана Маломуж, потребление продуктов с пробиотиками позитивно сказывается на когнитивных функциях мозга.

Регулярное присутствие пробиотиков в рационе пожилых людей препятствует деградации их мозга, к выводу об этом пришли исследователи, представляющие Университет Северной Каролины. Работа ученых стала очередным подтверждением того, что здоровье мозга и психики тесно связано с состоянием кишечного тракта. Положительный эффект пробиотиков объясняется в первую очередь их способностью улучшать состав кишечной микрофлоры, способствуя росту полезных бактерий. При этом происходит усиление защитной функции кишечника, снижается воспаление, укрепляется иммунитет. Это делает продукты с пробиотиками полезными мозгу.

Нутрициолог рассказала о пользе ферментированных продуктов


«Пробиотики являются важной частью полноценного рациона и дают положительный эффект для пищеварения, иммунитета, когнитивных способностей», - сказала в своем комментарии об этом нутрициолог Светлана Маломуж.

В беседе с «Общественной службой новостей» специалистка отметила, что продукты с пробиотиками содержат «хорошие» микроорганизмы и изготавливаются путем ферментации, то есть, при солении, квашении, мочении.

Пробиотики помогают при гипертонии


«К продуктам, содержащим пробиотики, относятся квашеная капуста, кефир, простокваша, живые йогурты, комбуча (чайный гриб), кимчи, натто, ферментированные овощи и фрукты», - перечислила Маломуж.

Нутрициолог добавила, что при употреблении ферментированных продуктов важно контролировать их качество и количество, а также следить за реакциями своего организма на них – восприимчивость к такой пище может зависеть от индивидуальных особенностей.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для сохранения здоровья сердца в рационе нужно сокращать количество простых углеводов.

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Теги : польза пробиотиков, здоровье мозга, Светлана Маломуж
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