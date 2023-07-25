«Полезными в этом отношении продуктами являются овощи, фрукты, цельные злаки (пшеница, овес, ячмень), бобовые (фасоль, нут, чечевица) и картофель», - поделилась кардиолог Анна Галактионова с «Известиями»

«Простые углеводы, особенно с высоким содержанием сахара, могут привести к увеличению уровня глюкозы в крови и риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Следует избегать употребления сладких напитков, конфет, пирожных и других продуктов, содержащих добавленный сахар», - заявила кардиолог.

Кардиолог Галактионова сообщила о значительном влиянии питания на сердце и поделилась советами о том, какие продукты следует включить в рацион, а какие – исключить из него для сохранения здоровья сердца. В частности, врач посоветовала для укрепления сердечного здоровья употреблять в пищу достаточно «сложных» углеводов.Помимо этого, поддерживать здоровье сердца помогает потребление качественного белка из животных и растительных источников. Следует отдавать предпочтение постному мясу и птице без кожи, рыбе, маложирным молочным продуктам, бобовым, орехам.Что также имеет большое значение – это исключительно умеренное потребление соли и насыщенных жиров. В питании должно быть больше ненасыщенных жиров в виде рыбы, оливкового масла, орехов.Дополнительно врач Галактионова: для сохранения здоровья сердца нужно ограничить потребление простых углеводов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что добавление молока в кофе и чай делает их менее полезными

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