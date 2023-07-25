Врач Галактионова: для сохранения здоровья сердца нужно ограничить потребление простых углеводов

342 Фото: https://unsplash.com/photos/u0gXfuSdciY
сласти в кондитерской

Врач-кардиолог Анна Галактионова: обилие простых углеводов в рационе повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кардиолог Галактионова сообщила о значительном влиянии питания на сердце и поделилась советами о том, какие продукты следует включить в рацион, а какие – исключить из него для сохранения здоровья сердца. В частности, врач посоветовала для укрепления сердечного здоровья употреблять в пищу достаточно «сложных» углеводов.

«Полезными в этом отношении продуктами являются овощи, фрукты, цельные злаки (пшеница, овес, ячмень), бобовые (фасоль, нут, чечевица) и картофель», - поделилась кардиолог Анна Галактионова с «Известиями»
.
Помимо этого, поддерживать здоровье сердца помогает потребление качественного белка из животных и растительных источников. Следует отдавать предпочтение постному мясу и птице без кожи, рыбе, маложирным молочным продуктам, бобовым, орехам.
Что также имеет большое значение – это исключительно умеренное потребление соли и насыщенных жиров. В питании должно быть больше ненасыщенных жиров в виде рыбы, оливкового масла, орехов.

Врач Русакова рассказала, как правильно есть мед


Дополнительно врач Галактионова: для сохранения здоровья сердца нужно ограничить потребление простых углеводов.

Гастроэнтеролог Садыков: что помогает от ожирения печени?


«Простые углеводы, особенно с высоким содержанием сахара, могут привести к увеличению уровня глюкозы в крови и риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Следует избегать употребления сладких напитков, конфет, пирожных и других продуктов, содержащих добавленный сахар», - заявила кардиолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что добавление молока в кофе и чай делает их менее полезными.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анна Галактионова
Анна Галактионова
ЗОЖ
врач-кардиолог
Читать MedikForum.ru в
Кардиолог Кореневич назвала лучшие крупы для сосудов и сердца
Врач-кардиолог рассказала о пользе определенных масел в возрасте после 40 лет
Кардиолог Кореневич: картошка и макароны относятся к опасным для сердца гарнирам
Теги : здоровье сердца, правильное питание, Анна Галактионова
Нутрициолог Строков: вот что происходит в организме, когда вы едите миндаль каждый день
Невролог Ерохин: при аневризме мозга могут возникать симптомы пищевого отравления
Невролог Алехина: сыр пармезан и йогурт улучшает вашу память