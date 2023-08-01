Терапевт Лапа: холодный арбуз противопоказан при проблемах с иммунитетом

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арбуз

Врач-терапевт Людмила Лапа: для людей с ослабленным иммунитетом холодный арбуз – слишком «экстремальное» лакомство.

Терапевт Лапа сообщила в интервью, что холодный арбуз противопоказан при проблемах с иммунитетом. Последствием такого угощения может стать обострение инфекции с проявлением неблагоприятных симптомов. В частности,  холодное лакомство может повлиять на обострение пародонтоза – инфекции, развивающейся в полости рта. Лапа отметила, что пародонтозу свойственно возникать на фоне аутоиммунных нарушений, и в целом возникающие проблемы с состоянием слизистой рта и горла обычно являются отражением гнездящейся в организме инфекции. Употребление того же холодного арбуза, ведущее к охлаждению тканей ротовой полости, может оказаться пусковым механизмом, активизирующим развитие воспалительного и инфекционного процессов.

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«Существующая в организме человека инфекция может быть не активирована в нормальных условиях, когда нет переохлаждения. Когда в организм попадает холод, то это может случиться – могут воспалиться десны, горло. Может быть даже ангина», - поделилась терапевт Лапа с «Газетой.Ru».

При хорошем здоровье и крепком иммунитете, хорошем состоянии полости рта употребление холодного арбуза вряд и вызовет какие-то проблемы, полагает врач.

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Людмила Лапа
Людмила Лапа
Здоровье
врач-терапевт
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