Диетолог Писарева посоветовала не сочетать гречку и молоко, рис и мясо

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гречка и молоко

Диетолог Ирина Писарева дала советы о правильном сочетании с другими продуктами таких круп как гречка и рис.

Диетолог Писарева предупредила в интервью, что гречка и рис уместны далеко не во всех сочетаниях с другими продуктами. Их неправильные пищевые комбинации могут спровоцировать проблемы с пищеварением, предостерегла эксперт.

В частности, диетолог Писарева порекомендовала не сочетать гречку и молоко.

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«Гречку точно нельзя сочетать с молоком и молочными продуктами, ведь они содержат кальций. Он мешает усвоению железа, которое есть в гречке, следовательно, блюдо теряет свою пользу», – объяснила специалист порталу Pravda.ru.

В свою очередь, рис не выносит комбинирования с крахмалистыми продуктами, такими как картофель, свекла, цветная капуста, баклажаны. Кроме того, диетолог посоветовала не сочетать рис и мясо.

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«Рис лучше не сочетать с мясом, поскольку это вызывает проблемы с пищеварением», - сказала специалист.

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Ирина Писарева
Ирина Писарева
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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Теги : сочетание продуктов, вред для здоровья, Ирина Писарева
Диетолог Писарева посоветовала не сочетать гречку и молоко, рис и мясо
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