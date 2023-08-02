Диетолог Писарева посоветовала не сочетать гречку и молоко, рис и мясо

«Гречку точно нельзя сочетать с молоком и молочными продуктами, ведь они содержат кальций. Он мешает усвоению железа, которое есть в гречке, следовательно, блюдо теряет свою пользу», – объяснила специалист порталу Pravda.ru.

«Рис лучше не сочетать с мясом, поскольку это вызывает проблемы с пищеварением», - сказала специалист.

Диетолог Писарева предупредила в интервью, что гречка и рис уместны далеко не во всех сочетаниях с другими продуктами. Их неправильные пищевые комбинации могут спровоцировать проблемы с пищеварением, предостерегла эксперт.В частности, диетолог Писарева порекомендовала не сочетать гречку и молоко.В свою очередь, рис не выносит комбинирования с крахмалистыми продуктами, такими как картофель, свекла, цветная капуста, баклажаны. Кроме того, диетолог посоветовала не сочетать рис и мясо.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты не должны употребляться при гастрите.

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