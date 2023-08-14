Express: йогурт в сочетании с цитрусовыми на завтрак вредит желудку

«Молочное лакомство вместе с дольками мандарина или апельсина, несмотря на полезность этих продуктов, может привести к серьезному дискомфорту в ЖКТ из-за особенностей состава продуктов», - сообщил, в частности, фармацевт Аббас Канани.

«Если у вас возникают проблемы с кишечником, метеоризм и общее ухудшение самочувствия, это может быть связано с непереносимостью лактозы», - сказал фармацевт.

На первый взгляд полезный завтрак – йогурт в сочетании с цитрусовыми – может на самом деле спровоцировать ухудшение самочувствия, избыточное газообразование и вздутие. О том, что такой вариант завтрака вредит желудку, проинформировало издание Express, ссылаясь на экспертное мнение медиков.Канани отметил, что часть людей не переносит лактозу – сахар, который содержится в продуктах на основе молока. При такой непереносимости их употребление ведет к дискомфорту в животе и избыточному выделению газов, появлению диареи, запора, тошноты. Эксперт посоветовал всегда прислушиваться к телу, его реакциям на молочные и другие продукты.Специалист добавил, что в тех случаях, когда имеются гастрит или синдром раздраженного кишечника, завтрак из йогурта и фруктов может усугубить проблему, вызвать обострение состояний.В свою очередь, диетолог Натали Олсен посоветовала есть на завтрак греческий йогурт – его употребление положительно сказывается на состоянии костей и кровяного давления, снижает риск диабета. В этом продукте содержится много полезных веществ – например, витамин B12, кальций, йод.Российский врач Сергей Вялов порекомендовал с осторожностью есть блюда, содержащие перец. Специя активизирует моторику кишечника и последствием этого может стать диарея.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты , не являющиеся сладостями, ведут к повышенному сахару в крови и диабету.

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