Диетолог Дюваль: чай с сахаром и другие сладкие напитки лучше перестать пить совсем

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сахар к чаю

Диетолог Анжелика Дюваль: употребляя сладкие напитки, можно набрать лишние килограммы гораздо быстрее.

Диетолог Дюваль предупредила о вреде распространенной среди россиян привычки пить чай с сахаром. По словам медика, употребление такого напитка связано с риском переизбытка получаемых калорий и глюкозы, так как в жидком виде их количество контролируется гораздо хуже. Кроме того, часто пить подслащенный чай вредно для поджелудочной железы.

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«Чай с сахаром – это жидкий сахар. Когда мы его пьем, мы не можем контролировать его употребление и легко переходим границу избытка, который будет откладываться в виде лишнего веса, плюс растет нагрузка на поджелудочную железу», - поделилась Анжелика Дюваль с порталом NEWS.ru.

Медик заявила: чай с сахаром лучше перестать пить совсем – как и другие сладкие напитки. Специалистка подчеркнула, что человеческий организм не испытывает физиологической потребности в рафинированном сахаре – от природы он «запрограммирован» на усвоение натуральных сахаров, присутствующих в овощах, но в основном во фруктах и ягодах. Особенно вредно, когда организм сталкивается с необходимостью переваривать сразу большое количество рафинированного сахара – например, при употреблении большого количества сладких напитков или продуктов. Фрукты и ягоды, напитки из них тоже следует употреблять в умеренном количестве, чтобы не создавать для пищеварительной системы сразу очень значительной углеводной нагрузки.

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«Организм не должен получать за один прием пищи много углеводов. Плюс сахар провоцирует воспаления: носоглотки, дисбактериоз», - предостерегла эксперт.

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Анжелика Дюваль
Анжелика Дюваль
ЗОЖ
врач-диетолог
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