Диетолог Дюваль: сласти и пасленовые провоцируют воспаление суставов

«Основными продуктами, которые стоит исключить из рациона при болезнях суставов, являются пасленовые. Это самые первые продукты, которые убирают, потому что они провоцируют воспаление», - объяснила Анжелика Дюваль «Москве 24».

«Люди, которые в избытке употребляют простые углеводы, рафинированный сахар, хлебобулочные сладкие изделия, полуфабрикаты, более склонны к различным воспалениям, в том числе и суставов», – констатировала диетолог.

Диетолог Дюваль порекомендовала в интервью не употреблять определенных продуктов людям с больными суставами, артритом. В частности, медик отметила, что при суставных заболеваниях в рационе не должно быть пасленовых.Помимо пасленовых (к ним относятся картофель, помидоры, баклажаны и др), людям с проблемными суставами нужно очень осторожно есть сладкое. Специалистка уточнила, что сласти и другие продукты с высоким содержанием простых углеводов тоже являются потенциальными провокаторами воспаления в организмеВ свою очередь, заметила Дюваль, состояние суставов помогают улучшить продукты, в которых содержится коллаген. Одним из его лучших источников медик навала жирную рыбу.Также диетолог посоветовала активнее есть свежую зелень: она содержит много кальция, способствующего укреплению костей и суставов. Для профилактики воспаления в домашние блюда полезно добавлять имбирь и куркуму.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты и напитки мешают пожилым людям нормально засыпать.

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