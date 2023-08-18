Диетолог Ивашкевич: людям с диабетом и гипертонией опасно есть в жару мороженое

«В жаркую погоду может быть опасно употреблять мороженое людям, страдающим диабетом и гипертонией».

«Наш организм тоже выделяет тепло, и, когда мы употребляем много жирной, калорийной пищи, теплоотдача увеличивается, тем самым человеку становится еще жарче», - предупредила диетолог, беседуя с News.ru.

Диетолог Ивашкевич заявила в интервью:Специалистка отметила, что потребление молочных продуктов в целом должно быть умеренным, поскольку их тяжело переваривать организму. Что касается мороженого, то не стоит забывать, что это высококалорийный продукт, в котором содержится большое количество сахара и насыщенного жира. После его употребления в крови резко повышается уровень сахара, а также возрастает содержание жировых компонентов.Ивашкевич подчеркнула: есть много в жаркую погоду не следует в целом, переедание может значительно усилить негативное действие жары на организм, поспособствовать его перегреву.Также врач посоветовала не увлекаться кофеином и после употребления содержащих его напитков обязательно пить воду.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мясо и молочные продукты могут содержать в себе трансжиры.

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