Диетолог Мухина: картофель повышает уровень сахара в крови подобно сладостям

«Если у глюкозы гликемический индекс равен 100, то у жареного картофеля – 95, у пюре – 90, у чипсов – 80. То есть картофель практически так же быстро повышает уровень глюкозы в крови, как и сахар», – поделилась специалистка с «Москвой 24».

Врач-диетолог Мухина предупредила в интервью, что пристрастие к картошке негативно отражается на здоровье человека – с такой привычкой связаны набор лишнего веса и развитие диабета. Особенно вреден в этом плане картофель, приготовленный в условиях агрессивной термической обработки, или измельченный. Жареная картошка и картофельное пюре приобретают высокий гликемический индекс (ГИ), свидетельствующий о том, что после их употребления в крови резко повысится сахар. Диетолог Мухина заявила, что такой картофель повышает уровень сахара в крови подобно сладостям.Мухина подчеркнула, что риск возникновения сахареного диабета может быть очень существенным, если человек ест обработанный картофель ежедневно и в большом количестве. По словам медика, картофель является достаточно калорийным продуктом, и при отсутствии занятий спортом, интенсивных физических нагрузок поглощаемые с ним углеводы отложатся в жир.Также врач напомнила, что картофель является богатым источником крахмала, мешающего усваиваться йоду, который очень важен для сохранения здоровья щитовидной железы. Это еще одна причина минимизировать его употребление, считает диетолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вредными продуктами для употребления на завтрак являются белый хлеб и каши из рафинированных круп.

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