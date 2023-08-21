На завтрак не следует есть белый хлеб и каши из рафинированных круп
Не следует есть на завтрак кукурузную или манную каши, их лучше заменить на блюда из цельнозерновых круп.
На завтрак нужно избегать употребления таких продуктов как белый хлеб и каши из рафинированных круп – их поедание уместно, только если человеку предстоит заниматься тяжелыми физическими нагрузками. В остальных случаях завтракать предпочтительно продуктами, не содержащими большого количества простых углеводов.
«Белый хлеб лучше заменить черным или серым (из муки грубого помола), рафинированные крупы, например, манную и кукурузную каши, – цельнозерновыми. К последним можно отнести гречневую, ячневую, перловую крупу», - проинформировало здоровое-питание.рф, ссылаясь на специалистов Роспотребнадзора.
По их словам, употребление белого хлеба или манной каши (продуктов с высоким гликемическим индексом, богатых углеводами), способствует повышению уровня сахара в крови, который спустя время начинает «падать» из-за выделения организмом большого количества инсулина Подобные колебания связаны с риском развития инсулинорезистентности, лишнего веса и диабета 2 типа, проблем с углеводным обменом, поджелудочной железой. Кроме того, пристрастие к углеводным продуктам ведет к патологическими изменениям в работе сердца, поскольку повышенный сахар в крови негативно влияет на состояние сосудов.
Представители Роспотребнадзора советуют в целом стараться употреблять меньше простых углеводов и сахара. Для этого в том числе будет полезным отказаться от готовых соусов, переработанных продуктов, полуфабрикатов, сладких напитков. В рационе должны присутствовать сложные углеводы и клетчатка, свежие овощи, чистая питьевая вода.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что недостаток клетчатки в рационе связан с риском развития трех видов рака.
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