На завтрак не следует есть белый хлеб и каши из рафинированных круп

«Белый хлеб лучше заменить черным или серым (из муки грубого помола), рафинированные крупы, например, манную и кукурузную каши, – цельнозерновыми. К последним можно отнести гречневую, ячневую, перловую крупу», - проинформировало здоровое-питание.рф, ссылаясь на специалистов Роспотребнадзора.

На завтрак нужно избегать употребления таких продуктов как белый хлеб и каши из рафинированных круп – их поедание уместно, только если человеку предстоит заниматься тяжелыми физическими нагрузками. В остальных случаях завтракать предпочтительно продуктами, не содержащими большого количества простых углеводов.По их словам, употребление белого хлеба или манной каши (продуктов с высоким гликемическим индексом, богатых углеводами), способствует повышению уровня сахара в крови, который спустя время начинает «падать» из-за выделения организмом большого количества инсулина Подобные колебания связаны с риском развития инсулинорезистентности, лишнего веса и диабета 2 типа, проблем с углеводным обменом, поджелудочной железой. Кроме того, пристрастие к углеводным продуктам ведет к патологическими изменениям в работе сердца, поскольку повышенный сахар в крови негативно влияет на состояние сосудов.Представители Роспотребнадзора советуют в целом стараться употреблять меньше простых углеводов и сахара. Для этого в том числе будет полезным отказаться от готовых соусов, переработанных продуктов, полуфабрикатов, сладких напитков. В рационе должны присутствовать сложные углеводы и клетчатка, свежие овощи, чистая питьевая вода.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что недостаток клетчатки в рационе связан с риском развития трех видов рака.

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