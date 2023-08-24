«Самые полезные бананы – зеленые, потому что в них содержится меньше всего сахара, и они меньше повышают уровень глюкозы в крови», - заявила эксперт в комментарии для «Российской газеты».

Диетолог Соломатина рассказала о пользе зеленых бананов, заметив, что именно такие плоды предпочтительно употреблять в пищу как наименее сахаристые и сладкие.Соломатина добавила, что чем спелее и слаще банан, тем значительнее в нем концентрация сахаров и гликемический индекс. После его поедания в крови очень быстро увеличивается содержание глюкозы, что требует от организма интенсивной выработки инсулина. Для сохранения здоровья следует избегать подобных колебаний глюкозы и инсулина.При этом практически во всех бананах содержатся такие микроэлементы как калий и магний. Специалистка объяснила, что в качестве источника этих веществ бананы являются полезными для сердца и сосудов. В частности, калий обеспечивает профилактику отеков и содействует укреплению сердечной мышцы, а магний вызывает расслабление сосудистой стенки и понижает кровяное давление.Помимо этого, в бананах много витаминов группы B, необходимых для качественного функционирования мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление сливы помогает в защите от анемии.

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