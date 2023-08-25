Врач Соломатина: инжир облегчает выведение мокроты при кашле

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инжир

Врач Елена Соломатина: инжир может стать эффективным вспомогательным средством при лечении кашля.

Врач Соломатина констатировала: людям, проходящим лечение кашля, может быть полезен инжир – продукт, обладающий бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Медик заявила, что его употребление облегчает выведение мокроты.

«Раньше, когда не было каких-то муколитических аптечных препаратов, которые разжижают мокроту и облегчают ее выведение, активно использовали инжир», – сказала Соломатина в интервью «Москве 24».

По словам специалистки, для более эффективного удаления мокроты инжир нужно предварительно размочить в молоке. Затем слегка подогретое молоко следует пить именно вместе с инжиром. Врач отметила, что этот способ помогает быстрее выздоравливать.

Соломатина добавила, что в составе инжира присутствуют такие микроэлементы как магний и калий – эти вещества оказывают положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой и нервной систем. Также, благодаря высокому содержанию клетчатки, инжир стимулирует перистальтику и выведение из организма потенциальных токсинов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление сливы помогает омолодить кожу лица.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : польза инжира, лечение кашля, Елена Соломатина
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