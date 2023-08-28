Диетолог Мухина: дыню опасно сочетать с алкоголем

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дыня

Диетолог Мухина предупредила об опасных последствиях неправильного сочетания других продуктов с дыней.

Диетолог Мухина проинформировала в интервью, что дыню противопоказано сочетать с кисломолочными продуктами – это нарушает пищеварение и провоцирует диарею.

Кроме того, добавила Мухина дыню опасно сочетать с алкогольными напитками, особенно с пивом.

«Такое сочетание продуктов может привести к метеоризму, диарее, коликам, тошноте», - поделилась специалистка с «Москвой 24».

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Марият Мухина
Марият Мухина
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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Теги : дыни, сочетание продуктов, Марият Мухина
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Диетолог Мухина: дыню опасно сочетать с алкоголем