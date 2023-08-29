Врач Филатова предупредила о вреде неправильного приема омега-3 и витамина D

«Добавки, полезные для одного, могут навредить другому. Кроме того, многие добавки могут оказывать влияние на концентрацию других лекарств в крови», - поделилась Филатова с «Лентой.ру».

«Это грозит увеличением уровня кальция в крови, что может привести к отложению кальция в тканях, образованию камней почек и нарушению работы сердечно-сосудистой системы», - сообщила Филатова о последствиях переизбытка витамина D.

судороги;

мышечная слабость и боль;

повышенное давление;

проблемы с пищеварением в виде тошноты, рвоты, запоров.

«их переизбыток может привести к кровотечениям (особенно у женщин), нарушению проводимости сердца и диарее».

Врач Филатова констатировала в интервью, что прием добавок всегда должен согласовываться с медицинским специалистом. Нельзя принимать их, следуя чьему-то совету или примеру.В частности, врач предупредила о вреде неправильного приема витамина D. Считается, что его профилактический прием уместен практически для всех россиян, которые не живут в солнечных южных регионах. Но медик обратила внимание: многие люди принимают это витамин, не уточняя его профилактическую дозировку. Таким образом, получают его в слишком большом количестве.Другие нарушения, которые могут вызываться передозировкой этого витамина:Также специалистка предупредила о вреде неправильного приема омега-3. Если содержащие эти жирные кислоты добавки употребляются в большом количестве, организм рискует пострадать –Врач заключила: тем, кто ест рыбу два или три раза в неделю, дополнительно принимать добавки с омега-3 не нужно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут быть канцерогенными для человеческого организма.

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