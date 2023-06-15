Врач Неронов: пробуя немытые фрукты на рынке, можно инфицироваться гепатитом А

«Вирус гепатита А не боится кипячения, воздействия хлором. Он передается через немытые овощи и фрукты, бытовые контакты», - предостерег врач.

«Шансы подцепить эту заразу двукратно увеличиваются у тех, кто часто отдыхает в Таиланде, Индии и других странах Юго-Восточной Азии. К зонам риска также относят Турцию, Мексику, Египет», – подсказал врач, беседуя с РИАМО.

Врач Неронов посоветовал россиянам помнить об опасности употребления немытых плодов и не пробовать их на рынке. Люди, которые манкируют этим правилом, подвергают себя серьезному риску заболеть гепатитом А.Вирусный гепатит А известен также как болезнь Боткина. Он представляет собой острую инфекцию, поражающую клетки печени (гепатоциты) и способную в некоторых случаях создавать серьезную угрозу человеческому организму.Владимир Неронов отметил, что вирус, вызывающий данную инфекцию, является очень стойким микроорганизмом.Неронов добавил, что при случившемся инфицировании инкубационный период заболевания может длиться до 4 недель. Затем появляются симптомы в виде тошноты, рвоты, тяжести в правом подреберье, пожелтевших глазных белков и кожи, потемневшей мочи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые ошибки в питании могут довести до возникновения колоректального рака.

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