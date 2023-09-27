«Она может нанести вред при гипертонической болезни, заболеваниях почек и склонности к отечности. Потому что соль будет задерживать жидкость, повысит артериальное давление и вызовет отеки», - объяснила эксперт «Москве 24».

Врач Королева рассказала в интервью, при каких проблемах со здоровьем не нужно есть сельдь – один из наиболее доступных морепродуктов, являющихся источником очень полезных для здоровья омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Медик напомнила, что селедка отличается высоким содержанием соли, и в первую очередь ее не следует употреблять тем, кто по медицинским показаниям должен ограничивать количество этой специи. В частности, сказала врач Королева, сельдь может вредить при гипертонии и проблемах с почками.Королева подтвердила, что селедка является продуктом, богатым омега-3. Жирные кислоты данного типа благоприятно сказываются на работе организма: они помогают поддерживать холестериновый баланс, улучшают состояние сосудистой ткани и сердечно-сосудистой системы в целом. Поэтому при отсутствии противопоказаний сельдь исключительно полезно включать в рацион.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Дилярой Лебедевой был назван «бесплатный способ» избежать рака ЖКТ, связанный с пережевыванием пищи.

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